(ANSA) – CATANIA, 12 NOV – Si terrà il 5 marzo l’udienza pre dibattimentale davanti al Tribunale di Catania, come previsto dalla riforma Cartabia, del procedimento sull’incendio divampato all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini il 16 luglio 2023. Due sono gli imputati accusati di incendio colposo: Orazio Condorelli, responsabile della sicurezza della Sac, e Federica Caravello, legale rappresentante della "Italy rent car". Il giudice dovrà decidere se andare avanti nel processo, anche con eventuale accesso a riti alternativi, o disporre il loro proscioglimento. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Sul rogo, che paralizzò lo scalo per diverse settimane, ha indagato la squadra mobile della Questura coordinta dall’aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Rocco Liguori. Le fiamme divamparono nel box dell’agenzia di noleggio auto che era vicino al Terminal Arrivi dello scalo. La Procura per ricostruire le cause del rogo ha nominato due periti che, dopo sopralluoghi e acquisizioni documentali, hanno depositato una relazione che è agli atti del procedimento. Secondo la Procura di Catania, Condorelli e Caravello, ognuno per il ruolo ricoperto, non avrebbero adottato le misure necessarie per prevenire o controllare l’incendio, che «avrebbe avuto origine da una "multipresa" per le utenze elettriche difettosa». Dall’inchiesta, invece, fu stralciata e poi archiviata dal gip la posizione dei vertici della Sac, la società che gestisce lo scalo. (ANSA).