(ANSA) – NUORO, 22 NOV – L’Anas è al lavoro con personale e mezzi per garantire la transitabilità sulle strade statali interessate dalle forti nevicate di queste ore. Operativi nelle provincie di Nuoro, Ogliastra, Oristano e nella zona del Gerrei, circa 30 addetti e 12 tra mezzi di servizio, spargisale e spazzaneve. Le strade maggiormente interessate dagli interventi sono la statale 128 "Centrale Sarda", la 198 "di Seui e Lanusei", la 389 "di Buddusò e del Correboi", la 389 Var e la 125 "Orientale Sarda", ed anche la 131 "Carlo Felice", nel tratto compreso tra Paulilatino e Campeda. I principali interventi vengono eseguiti nei territori comunali di Seui, Ussassi, Fonni e Gavoi. Anas raccomanda, "per chi fosse costretto a spostarsi nei tratti interessati da precipitazioni nevose o soggetti a basse temperature, l’osservanza di una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e l’utilizzo di catene o pneumatici da neve". (ANSA).