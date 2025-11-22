(ANSA) – TRIESTE, 22 NOV – Raffiche di bora oltre i 100 km orari si stanno registrando in queste ore a Trieste a causa di un’ondata di maltempo che sta investendo il Friuli Venezia Giulia. Diversi i tavoli e le sedie rovesciati nei dehors dei bar, mentre scooter parcheggiati sono caduti in vari punti della città; aperti o rovesciati anche bidoni delle immondizie. Dalla mezzanotte sono una quarantina le richieste di intervento giunte al Comando provinciale dei vigili del fuoco e riconducibili alla bora. Tra le segnalazioni, rami, alberi e infissi pericolanti. Imbiancate di neve diverse località montane del Friuli, tra cui Sappada e il Monte Lussari. (ANSA).