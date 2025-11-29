(ANSA) – TORINO, 29 NOV – "Il Procuratore Generale del Piemonte e della Valle d’Aosta partecipa la più completa solidarietà di magistrato del pubblico ministero e di cittadino per la vile e criminale aggressione subita dalla redazione de La Stampa che, attraverso il quotidiano, contribuisce ad alimentare la coscienza collettiva e ad accrescere il valore della democrazia. Quale rappresentante dei Pubblici ministeri (del distretto – ndr) garantisce che saranno svolte le opportune attività al fine di accertare lo svolgimento dei fatti ed assicurare alla giustizia i colpevoli". E’ il testo di un comunicato diffuso da Lucia Musti, pg del Piemonte. (ANSA).