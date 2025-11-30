(ANSA) – ROMA, 30 NOV – "Io ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti che si è sempre comportato correttamente, quindi attaccare il ministro Giorgetti è fuori luogo. Noi lo difendiamo perché ribadiamo che si è sempre comportato correttamente. Possiamo avere avuto anche delle opinioni diverse sulla questione della golden power, sulla base giuridica, ma questo non ha nulla a che vedere con la correttezza del suo comportamento". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sul cosiddetto risiko bancario e il ruolo del ministero dell’Economia. "Quindi io ribadisco che il ministro Giorgetti ha la mia piena fiducia e il sostegno di Forza Italia e respingiamo al mittente le accuse che ci vengono rivolte", ha concluso. (ANSA).