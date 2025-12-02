Blitz dei carabinieri in un appartamento a Fino Mornasco segnalato per attività di spaccio. I militari dell’Arma della compagnia di Cantù, dello squadrone Cacciatori Sardegna e la squadra cinofili di Casatenovo hanno trovato e sequestrato 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, cocaina e hashish e 60 euro. Denunciato a piede libero il 42enne proprietario dell’immobile.

I controlli sono proseguiti in una zona industriale vicina. Identificati e denunciati tre marocchini irregolari di 47, 30 e 27 anni.

Controlli straordinari anche nell’Erbese, con la collaborazione della squadra intervento operativo del 3° Reggimento Lombardia. Controllati 20 veicoli e 29 persone, segnalati tre consumatori di droga.