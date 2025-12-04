(ANSA) – MATERA, 04 DIC – A cause di forti piogge, in Basilicata – dove l’allerta per il maltempo è arancione – sono segnalati alcuni disagi alla circolazione automobilistica, in particolare nel Metapontino, in provincia di Matera, con i sindaci di Montalbano Jonico, Pisticci, Policoro e Tursi che, per motivi precauzionali, hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Sulla strada statale 7 Appia, che dalla ss 407 Basentana conduce alla città dei Sassi, l’Anas ha disposto la chiusura di nei pressi di Miglionico, con il traffico deviato sulla sp 3 al km 562,600 per poi proseguire sulla ss 106 Jonica e sulla stessa Basentana. Allagamenti in alcuni sottopassi anche nella zona pianeggiante del Metapontino. (ANSA).