(ANSA) – CITTÀ DEL MESSICO, 15 DIC – Un documento pubblicato dal Global Times annuncia una nuova politica ufficiale di Pechino per l’America Latina e i Caraibi. Il testo aggiorna le precedenti strategie pubblicate nel 2008 e 2016 e inaugura una "nuova era" basata su cinque programmi chiave annunciati da Xi Jinping: solidarietà, sviluppo condiviso, civiltà, pace e connettività umana. La nuova dottrina promette aiuti e investimenti "senza condizioni politiche", proponendosi come alternativa pragmatica al modello occidentale. La Cina inoltre sposta il baricentro della cooperazione dalla semplice estrazione di risorse verso settori ad alto valore aggiunto: economia digitale, aerospazio, infrastrutture intelligenti ed energia verde. Attraverso l’allineamento con la Belt and Road Initiative, il Paese mira a costruire una "comunità dal futuro condiviso", consolidando la propria leadership e sfidando l’influenza tradizionale degli Stati Uniti nella regione. (ANSA).