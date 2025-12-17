(ANSA) – HANOI, 18 DIC – Il vice primo ministro vietnamita Tran Hong Ha ha incontrato a Hanoi gli ambasciatori dell’Unione europea in occasione del 35° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche con il paese asiatico, come si legge su Vietnam News. Sottolineando gli sviluppi positivi del partenariato e della cooperazione, il vicepremier ha citato in particolare la significativa crescita commerciale dopo l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA) nel 2019, con scambi in aumento in media tra il 10 e il 15% annuo e investimenti diretti europei superiori ai 30 miliardi di dollari. Nonostante le difficoltà legate a calamità naturali, il Vietnam, che ha appena superato il record di 20 milioni di turisti internazionali nel 2025, ha messo in atto numerose riforme nei campi della scienza e tecnologia, sanità, istruzione e settore privato. L’Ue ha espresso l’intenzione di portare il rapporto con Hanoi a una "partnership strategica comprensiva", rafforzando la cooperazione su EVFTA, infrastrutture, transizione verde e digitale, e sviluppo sostenibile. Tran Hong Ha ha infine evidenziato l’importanza della collaborazione nello sviluppo marino sostenibile, sia dal punto di vista della ricerca che della protezione ambientale, inclusa la lotta alla pesca illegale, e ha auspicato un rafforzamento dei legami nei settori dell’acquacoltura e del turismo marino. (ANSA).