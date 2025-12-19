(ANSA) – VICENZA, 19 DIC – Vacanze natalizie, in questi primi giorni prima delle feste, all’insegna della poca neve e delle temperature elevate rispetto alla media sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), mentre la situazione è migliore sulle Dolomiti, dove tuttavia il clima non favorisce le località turistiche a bassa quota e le condizioni delle piste da sci, che non solo ottimali. Oggi sull’Altopiano vicentino gli impianti di risalita sono tutti chiusi mentre da domani, giorno che "apre" le vacanze invernali, riapriranno le stazioni in alta quota, in particolare al Verena di Roana e alle Melette di Gallio. Oggi alle ore 12.00, in centro ad Asiago, si è registrata una temperatura di 7 gradi, davvero anomala per il periodo, che vanifica anche il lavoro dell’innevamento artificiale, fermo da alcuni giorni in attesa del ritorno del freddo. Temperature attorno agli 11-12 gradi nelle città venete, anche a Belluno dove la colonnina del termometro era di 10 gradi. Anche nel Bellunese le temperature sono in aumento e lo zero termico alto, compreso tra 1900 e 2400 metri. Sebbene le vette più alte restino sottozero, è anomalo per il periodo il valore che si registra sulla Marmolada a -3 gradi, ma soprattutto i +4 di oggi alle 12.00 a Cortina d’Ampezzo. Maggiori speranze per operatori turistici e vacanzieri sono riposte nei prossimi giorni, in particolare da lunedì e martedì, quando una perturbazione porterà precipitazioni, non intense, in tutto il Veneto, ma nevose solamente sopra i 1.400 metri sull’Altopiano di Asiago e sopra i 1.000-1.110 metri sulle Dolomiti. (ANSA).