(ANSA) – ROMA, 28 DIC – "Questi sono alcuni dei giorni più intensi dell’anno sul piano diplomatico e molte decisioni potrebbero essere prese prima dell’inizio del nuovo anno". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le decisioni, però, "dipenderanno dai nostri partner, da coloro che aiutano l’Ucraina e da coloro che esercitano pressioni sulla Russia affinché i russi subiscano le conseguenze della loro aggressione". Il presidente ucraino ha sottolineato che "solo questa settimana" la Russia ha "lanciato oltre 2.100 droni d’attacco, circa 800 bombe aeree guidate e 94 missili di vario tipo". È importante, spiega Zelensky, che "le sanzioni contro la Russia funzionino, che vengano esercitate tutte le forme di pressione politica contro la sua aggressione". E che l’Ucraina "riceva missili di difesa aerea e che tutti noi finalizziamo le misure che porranno fine a questa guerra e garantiranno la sicurezza. Queste sono esattamente le misure di cui discuteremo oggi con i nostri partner", ha concluso il leader ucraino. (ANSA).