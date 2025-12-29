(ANSA) – ROMA, 29 DIC – In arrivo in Italia una breve ondata di freddo di origine artico-continentale: tra il pomeriggio di domani e il 31 dicembre le temperature sono previste in calo, in particolar modo sul versante adriatico e al Centrosud, con i venti di Tramontana e Grecale in deciso, ma temporaneo rinforzo. Si dovrebbe però trattare di una breve parentesi di freddo, con il sole protagonista, che dovrebbe essere seguita da una nuova fase di maltempo. Queste le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo il quale "non si prevedono fenomeni di particolare rilevanza o un’ irruzione gelida di grande portata". "Mentre l’anno volge al termine – spiega – l’inverno vero e proprio si è fatto attendere sul nostro Paese. A parte qualche sporadico e breve episodio localizzato, le temperature restano miti". Farà più freddo a fine anno, "ma per il momento – aggiunge Brescia – non si prevedono ancora cambiamenti meteorologici drastici. Il sole sarà ancora protagonista su buona parte del Paese. Qualche pioggia bagnerà temporaneamente l’estremo Sud e le aree interne di Abruzzo e Molise, con nevicate fino a quote collinari. Ma sarà un normalissimo mordi e fuggi". Secondo il meteorologo, da Capodanno dovrebbe prevalere il maltempo e le temperature potrebbero tornare ad aumentare. Per gli amanti del freddo e della neve, conclude, "non resta che sperare in un cambio dell’ultimo minuto". Nel dettaglio: Lunedì 29. Al Nord: sole, nebbie e temperature in calo. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: sole, ma più nubi su Sicilia e Sardegna. Martedì 30. Al Nord: nubi sparse, nebbie al mattino. Al Centro: piovaschi sul versante adriatico, neve debole sull’ Appennino. Al Sud: un po’ instabile su Puglia e basso Tirreno. Mercoledì 31. Al Nord: soleggiato, nebbie/nubi basse al mattino. Al Centro: generalmente sereno. Al Sud: ventoso, qualche pioggia su Sicilia orientale e reggino. Tendenza: possibile peggioramento con piogge e temporaneo rialzo termico fino alla Befana. (ANSA).