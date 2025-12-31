(ANSA) – NAPOLI, 31 DIC – Tra i nomi di spicco nella nuova giunta regionale campana nominata da Roberto Fico c’è quello di Onofrio "Ninni" Cutaia, catanese, classe 1959, esponente di lungo corso nel mondo culturale italiano. Dal 2002 al 2007 ha guidato il teatro Mercadante di Napoli, che con lui è diventato Teatro stabile; poi direttore generale dell’Eti, l’Ente teatrale italiano, fino alla sua soppressione; in seguito ricopre diversi ruoli da direttore generale al Mibact. Nel 2014 il Consiglio di amministrazione del Teatro di Roma lo vota all’unanimità come nuovo direttore ma la sua nomina viene bloccata dal ministero perché ritenuta incompatibile con il ruolo al Mibact, malgrado Cutaia sia in aspettativa. Nel 2023 viene scelto come commissario per il Maggio musicale fiorentino. Cutaia è stato chiamato in giunta da Fico come assessore alla cultura, agli eventi e al personale. (ANSA).