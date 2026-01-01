(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 01 GEN – Tuffo di Capodanno anche per il generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario della Lega. Come ogni anno, si è presentato in spiaggia di Viareggio (Lucca), insieme a centinaia di persone. Vannacci ha poi scambiato qualche battuta con i giornalisti. "Non ho seguito il discorso del Presidente Mattarella – ha spiegato – ero con amici. Ci sarà modo poi eventualmente di vederlo in differita, non penso che si perda nell’etere". La sua partecipazione al tuffo è stata criticata alla vigilia dai promotori, che temevano la strumentalizzazione politica di un’iniziativa di beneficenza. All’evento si sono presentate 769 persone, nuovo record. "Questa è anche un’iniziativa di carità i cui proventi vanno a chi è meno fortunato di noi – ha detto Vannacci – Io ci vengo sempre al tuffo. E’ un bel modo per iniziare l’anno nuovo, buoni propositi, un po’ di coraggio, un po’ di fresco, goliardia, il tempo ci ha assistito". (ANSA).