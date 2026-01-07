(ANSA) – CAMPOBASSO, 07 GEN – Da Salcito, piccolo comune della provincia di Campobasso con poche centinaia di abitanti, riparte la battaglia di Martina D’Alessandro, edicolante del paese, perché da alcuni giorni la comunità è di nuovo senza giornali a causa di modifiche che hanno riguardato la rete di distribuzione. "Oggi, dopo dieci anni – scrive in una lettera aperta -, mi ritrovo a scrivervi con un dolore profondo, perché, per la seconda volta, ci hanno privati del servizio edicola. Migliaia di utenti in tanti paesi non possono più acquistare un quotidiano, non hanno più accesso alla carta stampata. La mia edicola, come quella di molti altri, è di nuovo vuota". "Nel 2015 – ricorda -, l’allora distributore di riviste e quotidiani mi costrinse a chiudere la mia attività di edicola. Per farlo, mi imponeva una richiesta inaccettabile: un ‘pizzo’ mascherato da contributi e fidejussioni per garantire il servizio di distribuzione. La stessa sorte toccò a 138 edicole in Molise, privando migliaia di cittadini dell’accesso ai giornali. E tutto questo accadeva nonostante l’editore e il distributore fossero già ben remunerati per il servizio: un diritto che dovrebbe essere garantito a ogni comune che abbia un’edicola". (SEGUE)