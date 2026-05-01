Regina, Lariana, A9. Solito caos nel giorno di festa

Non è festa senza code sulla statale Regina e questo Primo Maggio non ha fatto eccezione. Le famigerate strettoie nella zona della Tremezzina, come d’abitudine hanno intrappolato auto, bus e camper ma anche moto e biciclette, in particolare nelle ore di maggiore afflusso, la mattina in direzione di Menaggio e nel pomeriggio in senso opposto, verso Como.

Code già dalla galleria di Cernobbio e poi in corrispondenza dei semafori, anche se i punti più critici iniziano da Argegno per proseguire poi con le strettoie della Tremezzina, in particolare a Sala Comacina e davanti alla chiesa di Ossuccio. Potenziati i posti di blocco delle forze dell’ordine, mentre per cercare di ridurre il più possibile gli ingorghi hanno lavorato anche i movieri, eccezionalmente in servizio anche in un giorno festivo. Interventi importanti, ma comunque non sufficienti per evitare il caos quando sulla Regina si riversano migliaia di veicoli.

E la situazione non è molto diversa spostandosi sull’altra sponda del lago. Immancabili code nella giornata di oggi anche sulla Lariana, da Blevio a Torno per arrivare al tratto di collegamento con il capoluogo lariano. Strada stretta, traffico intenso e mezzi ingombranti anche in questo caso si traducono in continue paralisi della viabilità.

Per chiudere la panoramica viabilistica, non sono mancate le code neppure sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, in particolare in direzione della Svizzera. Traffico intenso per gran parte della giornata e fila per attraversare la dogana.

Il ponte del Primo Maggio è appena iniziato, facile immaginare una situazione analoga anche nel fine settimana.