Droga di vario tipo, pronta per essere venduta ai clienti in una zona boschiva di Olgiate Comasco. Quando si è reso conto dell’arrivo dei carabinieri, impegnati ieri sera in un’operazione proprio per contrastare le attività di spaccio, il pusher ha provato a fuggire ma è stato subito bloccato e poi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, un 32enne marocchino senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina; 30 grammi di hashish;12 grammi di eroina; 20 euro in contanti; uno smartphone e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stato scoperto e fermato durante un’operazione mirata dei carabinieri della stazione di Olgiate Comasco, con i colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e con il supporto del velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio. Un’attività organizzata per il contrasto allo spaccio nelle aree boschive. I controlli proseguiranno sull’intero territorio provinciale.