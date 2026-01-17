(ANSA) – CAGLIARI, 17 GEN – Maltempo in arrivo in Sardegna. Dalla serata di domani, domenica 18 gennaio, e sino a mercoledì 21 sono previsti forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale isolato sulla Sardegna orientale e meridionale. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 18 di domenica e sino alle 18 di mercoledì 21 gennaio. Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle giornate di lunedì e martedì, durante le quali potranno verificarsi rovesci o temporali con intensità forte. In particolare, dalla mattina di lunedì sono previsti venti forti su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a intensità di burrasca o tempesta nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano meridionale. Il moto ondoso e il vento proveniente dal mare determineranno un significativo innalzamento del livello della superficie marina lungo le coste del Golfo di Cagliari, con onde alte e mareggiate. Sulla Sardegna occidentale e nord-occidentale, invece, i fenomeni saranno meno intensi e meno diffusi. (ANSA).