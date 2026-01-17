(ANSA) – TREVISO, 17 GEN – Otto giovani tra i 19 e i 26 anni sono indagati, a vario titolo, per il reato di rissa aggravata in concorso. L’episodio, avvenuto la notte del 25 agosto a Mogliano Veneto (Treviso), aveva coinvolto due italiani, due albanesi e quattro tunisini, di cui uno rimasto ferito a un braccio da un coccio di bottiglia, con una prognosi di 20 giorni. I presunti responsabili sono stati individuati grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e alle dichiarazioni dei testimoni e giovedì 15 gennaio i Carabinieri hanno eseguito le perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura. Nella casa di uno dei due italiani gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato un tirapugni, un coltello a serramanico della lunghezza di 12 centimetri e circa 45 grammi di hashish, mentre in quella dell’altro una replica a salve di una pistola semiautomatica Sig Sauer, priva del tappo rosso, tre pugnali di varie lunghezze e un bastone sfollagente telescopico di circa 50 centimetri. I due, rispettivamente di 26 e 20 anni, sono stati denunciati anche per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi bianche. (ANSA).