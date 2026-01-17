(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 16 GEN – L’Unione europea entra ufficialmente nella competizione globale per i minerali critici del Brasile. Alla vigilia della cerimonia di firma dell’accordo commerciale tra Mercosur e Ue, in programma ad Asunción, in Paraguay, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato da Rio de Janeiro – dove ha incontrato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva – l’avvio di negoziati con il gigante sudamericano per investimenti congiunti in litio, nichel e terre rare. Si tratta di risorse considerate strategiche per la transizione energetica, la digitalizzazione dell’economia e la sicurezza geopolitica. Lo riferiscono i principali media brasiliani. Secondo von der Leyen, la cooperazione sulle materie prime critiche sarà uno dei pilastri del rapporto bilaterale, attraverso progetti comuni mirati a rafforzare l’autonomia strategica europea in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni sulle catene di approvvigionamento. L’iniziativa europea si inserisce in una fase di forte attenzione internazionale verso il sottosuolo brasiliano, che detiene la seconda riserva mondiale di terre rare dopo la Cina, mentre anche gli Stati Uniti hanno manifestato un interesse diretto per i minerali strategici del Paese. Von der Leyen ha definito l’accordo Mercosur-Ue un’intesa "vantaggiosa per tutti". (ANSA).