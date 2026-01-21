(ANSA) – CAGLIARI, 21 GEN – Dopo tre giorni di allerta meteo rossa, in gran della Sardegna – da Cagliari alla Gallura – il codice viene declassato a giallo per la giornata di domani, restando arancione (criticità moderata) per rischio idraulico nella Sardegna orientale, dove è giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un nuovo avviso a partire da questo pomeriggio e sino alla mezzanotte di giovedì 22 gennaio di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nel Sulcis Iglesiente e Sardegna occidentale; codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico a Cagliari e nel Campidano. Domani, dunque, riapriranno le scuole a Cagliari e negli altri Comuni interessati da lunedì dall’allerta rossa. (ANSA).