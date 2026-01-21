(ANSA) – ROMA, 21 GEN – Un ragazzo che frequenta la scuola media Winckelmann, vicino a piazza Bologna, a Roma è stato aggredito a colpi di pugni da un coetaneo che pratica pugilato e che neppure conosceva. A detta di altri genitori l’aggressore sarebbe già noto per l’ eccessiva esuberanza e per alcuni atteggiamenti border line. A fermare l’aggressore è stato il genitore di un altro allievo. L’aggressione ai danni di un 13enne sarebbe avvenuta all’uscita di scuola. La dirigente scolastica, Enrica Grigoli, ha voluto rassicurare studenti, famiglie, docenti e personale e ha reso noto di aver preso in carico la situazione avendo già informato l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. "La scuola è un presidio di legalità e una comunità fondata sul dialogo e sul rispetto – dice la preside – siamo costantemente impegnati nella tutela dei nostri studenti e, in virtù di questo, per comprendere i fatti ed agire con la dovuta accuratezza che il caso richiede, è stato avviato il procedimento istruttorio interno e, per la giornata di domani, è stato già convocato un Consiglio di Classe straordinario. Insomma, sono state già attivate tutte le procedure previste dai protocolli vigenti per affrontare l’accaduto con la massima serietà, rigore e trasparenza". (ANSA).