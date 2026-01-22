(ANSA) – CAGLIARI, 22 GEN – "Non un ripascimento ma solo una manutenzione della spiaggia del Poetto per ripristinare con nuova sabbia l’arenile dilavato da questa eccezionale mareggiata". E’ la richiesta che il sindaco di Cagliari Massimo Zedda farà alla Regione Sardegna per riportare in condizioni normali il litorale "dei Centomila", la lunga spiaggia del cagliaritani. ‘Ci sono stati danni ai chioschi ma anche alle strutture degli stabilimenti in muratura – ha aggiunto il primo cittadino che questa mattina ha effettuato un sopralluogo questa mattina con il capo della protezione civile Fabio Ciciliano e la governatrica Alessandra Todde – e l’acqua è arrivata in strada dai camminamenti tracciati dal passaggio dei cittadini attraverso il cordone dunale che ha invece retto all’urto delle onde. È in corso la conta dei danni , abbiamo avuto per fortuna un minor problema legato allagamenti in città e nell’abitato di Pirri che come sapete ha le problematiche maggiori". "Per quanto concerne la città abbiamo avuto problemi di alberature nei parchi, nei cimiteri, nelle strade cittadine, quindi sia rami che alberi pericolanti o in alcuni casi che sono anche venuti giù e poi all’interno dei presidi scolastici, tanto è vero che ieri tutti i servizi erano a lavoro per verificare le condizioni di sicurezza del perimetro degli edifici scolastici tre dei quali sono ancora chiusi per allagamenti". (ANSA).