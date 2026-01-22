(ANSA) – CAPPADOCIA, 22 GEN – Un operaio di 59 anni è rimasto ferito in un cantiere vicino Petrella Liri, frazione di Cappadocia, in provincia dell’Aquila, dopo il ribaltamento di un mezzo meccanico: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’elisoccorso del 118. L’uomo è stato recuperato e trasferito all’ospedale di Avezzano. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe ribaltato durante una fase di scavo. L’operaio ha riportato alcuni traumi e, per lui, è stato richiesto anche l’intervento del personale della rianimazione. L’allarme è scattato subito dopo la richiesta di aiuto dei colleghi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e collaborato alle operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. (ANSA).