(ANSA) – DAVOS, 23 GEN – "Non sono esattamente sulla stessa linea di Mark (Carney, primo ministro canadese, ndr). Avendo alle spalle 25 anni di esperienza nel mondo del business, penso che noi policymaker siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo guardare a un piano B, o a più piani B. Ma anche considerando queste alternative, che sono state richiamate anche da Ursula von der Leyen, non sono convinta che si debba parlare di una rottura". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde al Forum economico mondiale di Davos. (ANSA).