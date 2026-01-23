(ANSA) – CAGLIARI, 23 GEN – "Dopo avere ricevuto ieri la triste notizia e le segnalazioni su quanto accaduto a Nora è stata mia cura mettermi subito in contatto con le due Soprintendenze della nostra regione per attivare nell’immediato e per le vie più brevi una rapida comunicazione. Sarò puntualmente informata di tutti gli eventuali danni subiti ai nostri beni culturali, nella speranza ovviamente che siano limitati a pochi siti". Lo dichiara l’assessora dei Beni culturali della Regione Sardegna, Ilaria Portas, in merito ai danni che il ciclone Harry ha provocato al sito archeologico di Nora, sulla costa sud occidentale dell’isola. "La nostra sensibilità verso il tema è massima e voglio rassicurare tutte e tutti che, oltre me che mi muovo in queste ore in prima linea, sono impegnati anche gli uffici dell’assessorato. A breve sarà mia cura fare anche un sopralluogo per verificare in prima persona i danni". (ANSA).