(ANSA) – MILANO, 24 GEN – Leonardo Maria Del Vecchio, uno degli eredi del fondatore di Luxottica, è indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. L’avviso di garanzia gli è stato recapitato nel suo attico di Brera dai poliziotti della Stradale del comparto Lombardia. Inoltre gli sono stati decurtati dieci punti della patente, senza però il sequestro dell’auto, una Ferrari Purosangue 222. A riferire la notizia è oggi il quotidiano La Repubblica. Del Vecchio è indagato con un uomo della security: quest’ultimo, secondo le accuse, lo avrebbe raggiunto sul luogo di un incidente stradale provocato dall’imprenditore prestandogli la propria auto per allontanarsi e poi avrebbe raccontato agli agenti di aver provocato lui l’incidente. E’ stato successivamente smentito dai testimoni e dalle telecamere. L’incidente è avvenuto il 16 novembre scorso. La Ferrari viaggiava lungo la Tangenziale est di Milano in direzione sud quando, dopo una serie di sorpassi, ha urtato il posteriore di una Bmw 530. Le due auto hanno sbattuto più volte contro il guardrail prima di riuscire ad accostare sulla corsia di emergenza. A bordo della Ferrari, secondo i primi soccorritori, c’erano due persone ma quando sul posto è arrivata la volante della Polstrada, nell’abitacolo ce n’era una sola, un 53enne che lavora come ‘asset protection’ a Luxottica. Dalla targa gli agenti sono risaliti a Del Vecchio, e così il racconto dell’infermiere, che poi ha riconosciuto in foto il conducente che ha soccorso. L’analisi delle immagini delle telecamere ha rivelato il resto: l’arrivo del 53enne pochi minuti dopo l’incidente, la sua auto posteggiata momentaneamente cento metri più avanti e infine i due uomini a bordo della Ferrari che lasciano il posto al 53enne e salgono sull’altra auto. Il passeggero, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe Marco Talarico (non indagato), amministratore delegato di Lmdv Capital e storico braccio destro di Del Vecchio. (ANSA).