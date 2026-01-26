(ANSA) – GENOVA, 26 GEN – Battesimo, questa mattina presso la Fincantieri di Riva Trigoso- della nave militare ‘Quirinale’ con taglio del nastro da parte della madrina Eleonora Di Palma. Il varo vero e proprio è stato rinviato per le condizioni avverse del mare. Presenti al battesimo i sottosegretari alla difesa Isabella Rauti e Matteo Perego di Cornago, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare amm.Giuseppe Berutti Bergotto, il governatore della Liguria Marco Bucci, il presidente Fincantieri Biagio Mazzotta e l’ad Pierroberto Folgiero. Nave ‘Quirinale’ è lunga 110 mt, larga 20 mt e stazza 6400 tonnellate. Può ospitare 35 ricercatori e avrà 80 uomini di equipaggio. La nuova unità non ha armamenti e può navigare con temperature dell’acqua di 20 gradi sotto zero. Nel 2027 sarà consegnata alla Marina militare italiana e sostituirà La nave oceanografica ‘Ammiraglio Magnaghi’ costruita 50 anni fa nei cantieri rivani. (ANSA).