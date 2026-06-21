A Como la 16ª edizione di StraWoman: 4.500 partecipanti hanno invaso la città

Como si è tinta di rosa in occasione della 16ª edizione di StraWoman, l’evento non competitivo che celebra la forza delle donne e il piacere di muoversi insieme, di cui Espansione Tv era Media Partner. Oltre 4500 partecipanti hanno invaso piazza Perretta, trasformandola in un grande spazio di festa e partecipazione.

Organizzata da Sport Experience e Eventi WoW, StraWoman è un vero e proprio villaggio esperienziale fatto di attività, intrattenimento e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere persone di ogni età. Il percorso di 5 chilometri è stato vissuto da famiglie, gruppi di amiche, runner e camminatori. All’arrivo, la consegna della medaglia ufficiale StraWoman 2026 ha celebrato non solo il traguardo, ma soprattutto l’adesione a un movimento che promuove uno stile di vita attivo e consapevole.

Anche per questa edizione, StraWoman ha rafforzato il suo impegno sociale correndo al fianco del Charity Partner WeWorld. Attraverso l’iscrizione, le partecipanti hanno potuto sostenere con una donazione gli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità.

“Sedici edizioni raccontano un percorso di crescita continua. – dichiarano gli organizzatori – StraWoman oggi è molto più di un evento: è uno spazio aperto, inclusivo, dove il benessere si intreccia con la condivisione e l’attenzione verso gli altri. La risposta del pubblico conferma quanto sia importante creare occasioni autentiche di partecipazione”.

Prossime tappe del tour StraWoman 2026: Cesena (6 settembre), Cremona (20 settembre), Rozzano (27 settembre), Varese (4 ottobre), Mazara del Vallo (11 ottobre), Monza (11 ottobre), Torino (18 ottobre), Roma (25 ottobre), San Vito al Tagliamento (8 novembre), Olmi (15 novembre) e Novara (21 novembre).