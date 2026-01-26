(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Neve fino a bassa quota al Nord-Ovest e piogge abbondanti sul versante tirrenico. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Una serie di perturbazioni atlantiche umide e instabili porteranno, infatti, minimi di pressione capaci di generare ondate di maltempo a ripetizione. "Il primo vero affondo – afferma Brescia – è atteso tra domani e mercoledì. Grazie alla persistenza di un "cuscinetto freddo" nei bassi strati della Pianura Padana, la neve tornerà a cadere a quote molto basse nel settore di Nord-Ovest. Cuneo è pronta a imbiancarsi, ma i fiocchi sono attesi anche su Torino, Alessandria, Biella e Varese. Il resto del Nord-Est, la Liguria, le regioni tirreniche e buona parte del Sud saranno interessati invece da piogge abbondanti". Dopo il passaggio del primo fronte, la seconda metà della settimana vedrà una timida e breve pausa, ma mentre al Centro-Nord il cielo proverà a schiarirsi, il Sud sarà ancora interessato da piovaschi residui. Il vento di Maestrale soffierà con forza sui mari occidentali e sulla Sardegna. Per il weekend è già confermato l’arrivo di un altro fronte perturbato molto simile al primo. Questo nuovo impulso porterà altre piogge e nevicate a quote basse, concentrate ancora una volta al Nord-Ovest. Prevista la neve anche su Alpi e Dolomiti. Nel dettaglio: – Lunedì 26. Al Nord: cielo nuvoloso. Al Centro: piogge sulle tirreniche. Al Sud: maltempo. – Martedì 27. Al Nord: peggiora dal pomeriggio/sera al Nordovest, neve a bassa quota. Al Centro: peggiora sulle Tirreniche in serata. Al Sud: poco nuvoloso. – Mercoledì 28. Al Nord: maltempo e neve in collina al Nord-Ovest. Al Centro: piogge e temporali diffusi. Al Sud: instabile, forti piogge sulle tirreniche Tendenza: piogge anche giovedì, poi breve tregua. (ANSA).