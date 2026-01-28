(ANSA) – TORINO, 28 GEN – "Ho espresso al presidente Schifani tutta la solidarietà della Regione Piemonte per l’emergenza idrogeologica che ha colpito in questi giorni la sua terra, e gli ho assicurato il nostro supporto in caso di necessità. La nostra protezione civile ha, purtroppo, anni di esperienza con eventi di questo tipo ed è pronta a mettersi a disposizione del sistema nazionale per aiutare e portare soccorsi agli amici della Sicilia". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo aver sentito al telefono il governatore della Regione Sicilia, Renato Schifani. (ANSA).