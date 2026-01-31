(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Nel fine settimana si prevede ancora maltempo sulle regioni meridionali, con pioggia, vento e mareggiate portate dal transito di una perturbazione tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. La nuova perturbazione "conferma il passaggio di un nuovo vortice sulle stesse zone colpite dal Ciclone Harry", ma con un’intensità minore. L’arrivo della perturbazione dall’Atlantico è atteso nella tarda mattinata, con "piogge diffuse" in Sardegna e Sicilia occidentale e poi anche in Sicilia orientale e Calabria ionica. Attese inoltre onde "alte 3-4 metri davanti alle coste meridionali della Sardegna, occidentali e meridionali della Sicilia. Per la mattina di domenica si prevedono ancora "mare molto mosso o agitato" anche nel settore ionico e onde alte in particolare sul Canale di Sardegna, e ancora "forti rovesci" tra Calabria e Sicilia. Nel corso della giornata è atteso un miglioramento al Sud, con piogge più isolate e una graduale attenuazione dei venti, mentre sulle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche si prevedono piogge e "nevicate intense in montagna". Nel dettaglio: Sabato 31: al Nord cielo nuvoloso, nebbia in pianura al mattino; al Centro piovaschi sulle Adriatiche; al Sud piogge anche forti su Sardegna, Sicilia e Calabria, ventoso. Domenica 1: al Nord irregolarmente nuvoloso; al Centro irregolarmente nuvoloso: al Sud dapprima instabile sulle Ioniche, poi sul basso Tirreno. Lunedì 2: al Nord peggiora dal pomeriggio con piogge ad iniziare dal Nord-Ovest; al Centro piogge in serata verso la Toscana, nubi altrove; al Sud velato, piogge in Sardegna. (ANSA).