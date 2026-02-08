(ANSA) – WASHINGTON, 07 FEB – Il ceo del Washington Post, Will Lewis, ha rassegnato le dimissioni dopo le polemiche seguite ai circa 300 licenziamenti al prestigioso quotidiano di proprietà di Jeff Bezos. Lo annuncia lo stesso giornale. Lewis ha affermato di aver preso questa difficile decisione "per garantire un futuro sostenibile al Washington Post". Era stato assunto da Bezos, all’inizio del 2024, con l’obiettivo di trasformare la testata e porre fine ad anni di perdite finanziarie e calo di lettori. Si è dimesso pochi giorni dopo che l’azienda ha ridotto del 30% il personale, scatenando critiche da parte di dipendenti ed ex dipendenti del Post. Marty Baron, l’acclamato ex direttore del Post, l’ha definita una delle "giornate più buie nella storia di una delle più grandi testate giornalistiche del mondo". Lewis sarà sostituito da Jeff D’Onofrio, ex direttore finanziario del giornale. (ANSA).