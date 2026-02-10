E’ con una cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza che oggi Trieste celebra il Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita con legge nazionale per commemorare le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Le celebrazioni al monumento nazionale sul Carso sono promosse dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle foibe e rientrano in un ampio programma di manifestazioni e iniziative in occasione del 10 Febbraio, data in cui nel 1947 fu firmato il Trattato di Pace di Parigi che, tra l’altro, assegnava alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro e gran parte della Venezia Giulia. Alla cerimonia sono attesi, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sul posto stanno cominciando ad arrivare diverse associazioni combattentistiche con i loro vessilli e si stanno schierando ai lati dell’area delle celebrazioni. La cerimonia è anticipata dalla deposizione di tre corone d’alloro alla Foiba 149 di Monrupino, mentre, al termine, alla Stazione centrale di Trieste sarà inaugurato il Treno del Ricordo, convoglio storico messo a disposizione da Fondazione Fs italiane e Gruppo Fs e allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli. Prevista la partecipazione dei ministri Marina Elvira Calderone e Luca Ciriani. (ANSA).