(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Fino alla mezzanotte di oggi, il palazzo della Regione Lazio, su via Cristoforo Colombo a Roma rimarrà illuminato con i colori del Tricolore italiano, in occasione del Giorno del Ricordo. L’iniziativa, in collaborazione con Acea, intende rendere omaggio e mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, pagine dolorosissime della storia nazionale. "Un gesto simbolico e doveroso. Per decenni, infatti, la memoria dei massacri di nostri connazionali a est dell’Adriatico è stata soffocata, ignorata, negata, persino vilipesa. Ma la memoria, anzi, la giustizia, è ben più forte delle manipolazioni ideologiche e delle amnesie selettive. Solo da pochi anni, grazie all’istituzione del Giorno del Ricordo con la legge 92 del 30 marzo 2004, sono diventate patrimonio comune le storie di uomini, donne, anziani e bambini travolti dalla furia della Jugoslavia di Tito", aveva spiegato ieri il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca annunciando l’iniziativa che avviene per la prima volta. (ANSA).