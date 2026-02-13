(ANSA) – CASSANO ALLO IONIO, 13 FEB – "Il fiume Crati è esondato dal letto occupando le aree golenali (lo spazio tra l’argine e il letto ndr.). Dal lato di Sibari ci sono due argini, il fiume ha già superato il primo". Così all’ANSA il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, spiegando come la situazione resti "critica". "Sul posto – prosegue – stanno operando, ininterrottamente da ieri, cioè da quando abbiamo attivato il Centro operativo comunale, uomini e donne della Protezione civile, della Polizia municipale e della squadra manutenzione. Siamo tutti a difesa di Lattughelle e Sibari". Il sindaco ha disposto, in via precauzionale, l’immediata interruzione delle attività didattiche del plesso scolastico di Lattughelle. (ANSA).