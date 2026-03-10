Divieto di promuovere tour in barca e attività ai turisti, prime multe a Como

Tornano i turisti sul lago, prime sanzioni a Como per i promotori di tour in barca. Il regolamento di polizia urbana del Comune vieta l’attività di promozione delle attività avvicinando i potenziali clienti. Gli agenti della sezione acque interne della polizia di Stato, che hanno intensificato i controlli con la ripresa della stagione turistica, hanno puntato l’attenzione sulla zona di attracco al molo di Sant’Agostino.
Identificati e sanzionati un albanese e tre italiani, collaboratori di società di noleggio che erano nella zona della banchina antistante il molo e invitavano i turisti ad acquistare un tour in barca o a prendere a noleggio un natante. La sanzione, se non pagata in forma ridotta entro un determinato termine, potrebbe arrivare a un massimo di mille euro.
I poliziotti hanno controllato anche un battello di linea identificando 40 persone.

