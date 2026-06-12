Carenza di medici di famiglia a Como, Spata: “Con il rapporto medico-1200 pazienti, ne mancano 100″

Nel territorio comasco, se si considera il rapporto medico di famiglia ogni 1200 pazienti, sono 100 i medici di medicina generale che mancano. Un dato preoccupante, diffuso dal presidente dell’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Como, Gianluigi Spata, alla base anche del no dei professionisti stessi alla riforma voluta dal ministro Orazio Schillaci, che richiedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e che nelle scorse ore ha avuto una battuta d’arresto.

Una professione, quella del medico di medicina generale, che sta diventando sempre meno attrattiva.