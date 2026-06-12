Il Cern di Ginevra e il futuro della ricerca, a Storie d’autore il giornalista Giovanni Caprara

Il CERN di Ginevra, il laboratorio europeo di ricerche nucleari, al centro della prossima puntata di Storie d’Autore il programma di Etv dedicato ai libri in onda ogni sabato dalle 19. Ospite di Giorgio Albonico il giornalista Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera, presenta il “I conquistatori dell’invisibile”. Il volume è un viaggio nell’evoluzione della fisica ma non solo.

Centrale anche il lavoro che si sta facendo e a cui partecipano anche molte brillanti menti italiane.