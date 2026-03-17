Furto di una bici elettrica alla stazione, la polizia recupera il mezzo sul treno

La polizia di Stato di Como ieri sera, ha recuperato una bicicletta elettrica appena rubata. Il proprietario ha denunciato il furto al numero di emergenza 112 alle 19.30 di ieri.

L’uomo, un 52enne comasco, ha spiegato all’operatore della centrale della questura di aver visto un ladro che ha rubato la sua bicicletta elettrica alla stazione di Como Lago e, ancora con la ruota legata dal lucchetto, l’ha caricata su un treno delle FNM in partenza verso Milano.

I poliziotti hanno raggiunto la stazione di Como Camerlata e hanno individuato la bici sul treno.

Il mezzo è stato restituito al proprietario e sono al vaglio le immagini del circuito di videosorveglianza della stazione di Como Lago e del treno per risalire al ladro.