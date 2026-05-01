Primo maggio, in piazza Perretta a Como la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil

In piazza Perretta a Como questa mattina la manifestazione unitaria di Cgil, Cils e Uil per la giornata del Primo maggio. Il tema scelto per quest’anno: “Lavoro dignitoso. Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Presenti Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi, Sandro Estelli, segretario generale della Cgil di Como e Dario Esposito, coordinatore della Uil del Lario. Un’occasione pubblica per riaffermare il valore del lavoro dignitoso e il bisogno di costruire, anche dentro i cambiamenti in corso, una prospettiva fondata su contrattazione, diritti, partecipazione e giustizia sociale.