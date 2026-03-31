Danni e minacce di morte ai bagni di via Sirtori, arrestato 23enne egiziano. Aggrediti gli agenti

Minacce di morte alla custode, calci alla porta e alle auto in sosta. Scompiglio ieri mattina ai bagni pubblici di via Sirtori a Como. Un 23enne egiziano, irregolare e senza fissa dimora, avrebbe urlato “Ti ammazzo, ti taglio la gola”, alla donna che si occupa della gestione della struttura, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’immigrato è stato poi arrestato.

L’egiziano avrebbe danneggiato la porta del bagno e inveito poi contro la custode, minacciandola, per poi urinare sull’ingresso e colpire delle auto in sosta all’esterno dello stabile. Alla vista degli agenti il 23enne è andato in escandescenze e si è scagliato contro i poliziotti, afferrandone uno alle gambe e spintonando un altro.

Gli agenti hanno bloccato l’uomo e lo hanno poi portato in questura. Il 23enne ha continuato ad essere aggressivo, afferrando alla gola uno degli agenti presenti, che ha riportato lievi ferite e graffi al collo ed al petto. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che l’egiziano aveva precedenti di polizia e penali per furto e violenza sessuale e un divieto di dimora a Milano, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria della questura di Como dopo una scarcerazione al termine di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato nuovamente arrestato per resistenza e danneggiamento e denunciato per minaccia e deturpamento di cose altrui.