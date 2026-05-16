Maxi incidente all’alba sull’autostrada A9: tra i cinque feriti un bambino di un anno

Ingente mobilitazione all’alba, intorno alle 5.30, per un incidente sull’autostrada A9, nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Como, che ha coinvolto cinque persone, tra le quali un bambino di un anno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una vettura avrebbe innescato uno scontro con un furgone, coinvolgendo successivamente anche un autoarticolato. Poco dopo, un’altra automobile sopraggiunta ad alta velocità ha impattato violentemente contro uno dei veicoli già coinvolti, ribaltandosi. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, che indica la massima urgenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como con squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Cantù e Lomazzo e con le autopompe, oltre ai soccorritori del 118 con l’elicottero decollato da Como, quattro ambulanze e due automediche.

Nel violento impatto sono stati coinvolti, oltre al bambino, due donne di 29 e 30 anni e due uomini di 31 e 53 anni. In particolare, sono rimasti incastrati il conducente del furgone e una donna in gravidanza che viaggiava con il marito e il figlio di un anno. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate e complesse, soprattutto per le condizioni della donna incinta, che ha riportato diversi traumi. I vigili del fuoco, dopo aver stabilizzato il veicolo, si sono introdotti nell’abitacolo per liberare ed estrarre la donna rimasta incastrata con le gambe. Successivamente, la donna è stata estratta attraverso una complessa manovra tecnica che ha richiesto il taglio del bagagliaio e dei sedili posteriori del veicolo. Si è registrato anche un momento di commozione quando i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l’orsacchiotto del bimbo rimasto all’interno dell’auto e a riconsegnarglielo mentre si trovava in ambulanza con il padre, strappandogli un piccolo sorriso. I feriti sono stati trasportati al Sant’Anna, al Niguarda di Milano e al San Gerardo di Monza.

Presenti sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi del caso. A causa dell’incidente, il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, causando lunghe code e forti disagi alla circolazione.