Monete d’argento al posto della ruota di scorta, 31enne scoperto e sanzionato in dogana

Al posto della ruota di scorta c’erano due pesanti buste di plastica nelle quali erano nascoste sette monete d’argento emesse dalla zecca australiana, ciascuna da un chilogrammo. Pezzi ricercati, che un 31enne bresciano di rientro dalla Svizzera in Italia aveva nascosto nel vano gomma della sua Ford Mustang, aggirando le procedure doganali. Scoperto, è stato sanzionato per la violazione delle norme commerciali per portare merci dalla Confederazione Elvetica.

L’auto dell’uomo, che viaggiava solo, è stata fermata per un controllo dal personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai militari della guardia di finanza del gruppo Ponte Chiasso. Il 31enne, alle domande di rito ha riferito di non avere con sé oggetti di valore o merci da dichiarare. I finanzieri però si sono insospettiti per l’atteggiamento dell’uomo, che, invitato dagli operanti ad aprire il bagagliaio dell’autovettura, ha tentato di impedire il corretto svolgimento del controllo.

L’accurata ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire, all’interno del vano adibito alla custodia della ruota di scorta, due voluminose buste di plastica contenenti sette monete d’argento 999/°°°, del peso di un chilogrammo ciascuna. Cinque, come emerso dai successivi approfondimenti, sono risultate appartenere a emissioni della nota serie Lunar, emesse dalla zecca australiana – Perth Mint e ispirate ai segni dello zodiaco cinese. Altre due, sempre emesse dalla zecca australiana, sono dedicate a esemplari della fauna locale. Le emissioni della zecca australiana sono considerate da collezionisti e investitori, tra le più rinomate e ricercate al mondo per il grado di purezza dell’argento impiegato.

In assenza di documentazione commerciale, al trasgressore è stata contestata l’irregolare immissione di merce in Italia, eccedente la franchigia doganale di 300 euro prevista per i viaggiatori via terra. Il valore delle monete è stato stimato in oltre 15mila euro. La sanzione amministrativa prevista è dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti. Per il 31enne, le tasse evase sono state quantificate in oltre 3.000 euro.