Addio a Carlo Rossari, storico direttore del Rally Aci Como

A 91 anni è morto Carlo Rossari, storico direttore del Rally Aci Como-Villa d’Este. Rossari ha guidato la gara lariana negli anni ’80, in una fase di forte crescita ed espansione dell’evento lariano. Ne è rimasto alla guida fino a metà degli anni ’90, per poi passare il testimone a Roberto Ledda.

Nella sua carriera Rossari è stato prima commissario sportivo, poi è diventato direttore di gara. Ha avuto anche importanti mansioni in pista, come direttore sportivo in Formula 2.

L’ultimo saluto sarà domani, mercoledì 1° aprile, alle 15 a Legnano al Santuario Santa Maria delle Grazie.

“Ho conosciuto Rossari nel periodo in cui ero pilota di rally – commenta Enrico Gelpi, presidente di Aci Como – Lo ricordo come un direttore preciso, attento ai dettagli e molto severo, come richiedeva un ruolo delicato come il suo. Desidero esprimere le mie condoglianze alla sua famiglia e manifestare la gratitudine di Aci Como ad una persona che ha avuto un ruolo importante nella crescita e nel consolidamento di un evento sportivo importante come il nostro rally”.

Anche Aci Como ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “Nel corso della sua attività, Rossari ha saputo distinguersi per l’elevata professionalità, la competenza e la profonda passione per lo sport automobilistico, qualità che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al prestigio del rally sul territorio lariano. L’Automobile Club Como desidera esprimere alla famiglia Rossari le più sentite e profonde condoglianze, unendosi con affetto al loro dolore e conservando un ricordo riconoscente per l’impegno e la dedizione che Carlo ha sempre dimostrato al servizio dello sport”.