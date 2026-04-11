I carabinieri durante la guerra di liberazione, la celebrazione a Dongo

Celebrazione oggi a Dongo per ricordare la Liberazione e in particolare il ruolo dei carabinieri durante la guerra di liberazione. L’evento è stato organizzato dal Comune, in collaborazione con il comando provinciale carabinieri di Como e con il sostegno di Regione Lombardia e Provincia di Como. Presenti in piazza Paracchini le autorità civili e militari e numerosi studenti del territorio. Il sindaco di Dongo Mauro Robba ha ricordato come “ogni anno costruiamo ponti di pace”. Sono intervenuti il prefetto Corrado Conforto Galli, il comandante dei carabinieri Francesco Falcone, l’assessore regionale all’Università e ricerca Alessandro Fermi e il presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca. La cerimonia è stata accompagnata dal corpo musicale di Dongo. Presentati i lavori degli studenti dell’istituto comprensivo don Roberto Malgesini sul tema “L’Arma dei carabinieri nella Resistenza”. “Grazie dalla Regione Lombardia e da tutta la comunità alle associazioni e a chi ha organizzato questa cerimonia – ha detto Fermi – In particolare per il coinvolgimento dei ragazzi e per il ruolo di questo museo straordinario qui a Dongo”.