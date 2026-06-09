Lecco: viabilità, parcheggi, sicurezza e turismo. Sfide e priorità del neoeletto sindaco Boscagli

Viabilità, parcheggi, sicurezza, commercio e turismo.

Sono le sfide che Lecco – come Como – è chiamata a gestire e risolvere. Lo sa bene il neoeletto sindaco di centrodestra Filippo Boscagli che si è aggiudicato la fascia tricolore in un testa a testa serrato con il suo predecessore del centrosinistra Mauto Gattinoni.

La nuova amministrazione ha ben chiaro quali sono i primi punti in agenda e le prime azioni saranno nel campo della viabilità e della sosta.

Quindi la sicurezza, con i minori (soprattutto la fascia d’età tra i 14 e i 18 anni) sempre più spesso al centro delle cronache – sia sulla sponda lecchese che su quella comasca del Lario – come vittime e, purtroppo, come aggressori

Ma c’è un’altra questione – condivisa con Como – ed è il tema del turismo che si intreccia con quello della casa e dei costi degli affitti. Inevitabile sarà un confronto e un lavoro più ampio da condividere e portare avanti con Como.