Ucciso a Induno Olona, il 30enne lavorava da un fornaio nel Comasco

Aveva da poco trovato lavoro da un fornaio nel Comasco il 30enne ucciso nella notte a Induno Olona, in provincia di Varese. L’uomo sarebbe stato aggredito con spranghe, mazze e coltelli mentre rientrava a casa dopo la festa della figlia quando sarebbe stato vittima di un agguato. Feriti in modo grave il padre e il fratello, intervenuti per provare ad aiutarlo, mentre avrebbero riportato ferite e contusioni anche gli stessi aggressori.

Enzo Ambrosino stava tonando nell’abitazione di via Porro quando è stato aggredito da un gruppo di persone arrivate in auto. Il 30enne sarebbe stato ferito gravemente all’addome, ferite risultate purtroppo letali nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Inviato anche l’elicottero del 118 di Como. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Sant’Anna e Niguarda.

Il 30enne, separato e padre di due figli di 4 e 9 anni, dopo aver lavorato come imbianchino, da poco tempo aveva trovato un nuovo impiego da un panettiere della provincia di Como. L’omicidio è avvenuto attorno all’una della notte scorsa, mentre Ambrosino stava rientrando a casa.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Varese e del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinate dalla procura di Varese.