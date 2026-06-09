Spacciatore itinerante arrestato a Como dalla polizia. Da un quartiere all’altro per le consegne

Brevi soste in strade isolate, parcheggi di supermercati e luoghi pubblici. Per vendere o anche consegnare la droga nascosta in precedenza, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato di Como, che hanno arrestato un 22enne albanese, in Italia senza fissa dimora e irregolare, accusato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore itinerante è stato scoperto e fermato ieri dagli agenti della squadra mobile di Como dopo un monitoraggio degli spostamenti del 22enne. In auto, l’albanese si muoveva costantemente da un quartiere all’altro della città, effettuando brevi soste, presumibilmente per incontrare i clienti e vendere le dosi di droga.

Durante i controlli, gli agenti hanno fermato uno degli acquirenti, subito dopo un incontro con il sospetto spacciatore. E’ stato trovato in possesso di due dosi di cocaina appena acquistate dal 22enne e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’attenzione degli agenti si è concentrata poi, su alcune soste più prolungate effettuate dal 22enne in aree rurali, luoghi utilizzati come veri e propri depositi della droga. Qui i poliziotti hanno deciso di intervenire. Sull’auto dell’albanese hanno trovati 20 involucri contenenti 16 grammi di cocaina, oltre a 275 euro in contanti. Nel punto in cui il sospetto pusher si era fermato per la sosta, gli agenti hanno scoperto 80 dosi di cocaina per un totale di 56 grammi. A casa hanno sequestrato ulteriori mille euro. Droga e denaro sono stati sequestrati e il 22enne arrestato.