Nubifragio sul Lario con pioggia e grandine. Lariana chiusa, danni e disagi in tutto il territorio

Una breve ma forte precipitazione che ha causato disagi e problemi nel territorio lariano e anche nel vicino Canton Ticino.

Ieri sera verso le 22 una violenta ondata di maltempo ha interessato la provincia. La sala operativa dei vigili del fuoco ha registrato circa cinquanta chiamate e sono stati effettuati 35 interventi di soccorso tecnico urgente nei comuni di Como, Blevio, Longone al Segrino, Tavernerio, Erba e Canzo.

L’area maggiormente colpita, ancora una volta, è stata quella di Blevio e le relative frazioni, dove diverse colate di detriti hanno invaso la Strada Lariana (SP 583), causando disagi alla popolazione residente e alla viabilità. Non si registrano feriti né persone sfollate. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono state completate grazie all’impiego delle squadre dei vigili del fuoco e con ausilio di uomini e mezzi della protezione civile. Un’impresa specializzata, attivata dalla Provincia, ha inoltre operato sul posto fino alle ore 4.30 di questa mattina per la rimozione del materiale e il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Conclusi gli interventi di sgombero, la strada è stata riaperta al traffico.

Ma non solo, anche in città sono state segnalate problematiche in vari punti, con il lungolago che durante il temporale si è allagato. Un grosso ramo è caduto nel cortile dell’asilo di via Zezio. Interruzione nella notte anche per la strada che collega Claino con Osteno a Porlezza per la caduta di un albero, rimosso dai pompieri.

Forti danni, si è detto, anche nella vicina Svizzera. Una violenta grandinata ha colpito il Mendrisiotto con chicchi grandi come albicocche. Un disastro, con auto , vegetazione e strutture danneggiate.